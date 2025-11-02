Рейтинг@Mail.ru
12:26 02.11.2025
Каменский высказался о сокращении срока дисквалификации Морозова
Каменский высказался о сокращении срока дисквалификации Морозова
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВалерий Каменский
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил РИА Новости, что положительно относится к сокращению срока дисквалификации хоккеиста московского "Спартака" Ивана Морозова с четырех лет до одного месяца, отметив, что все совершают ошибки.
В сентябре "Спартак" сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период.
"Отношусь к этому решению положительно, парень должен играть в хоккей. Все мы в жизни ошибаемся. Будем надеяться, что это будет его последняя ошибка, которую он совершил. Думаю, что парню нужно играть в хоккей, поэтому здорово, что разум восторжествовал. Теперь все будет зависеть от него", - сказал Каменский.
О сокращении срока дисквалификации 25-летнего форварда стало известно в субботу.
Признавшемуся в употреблении кокаина игроку "Спартака" смягчили наказание
1 ноября, 12:23
 
ХоккейСпортВалерий КаменскийРУСАДАИван МорозовКХЛ 2025-2026
 
