На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
08:59 02.11.2025
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки
Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 02.11.2025
2025
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки

На Камчатке зафиксировали четыре афтершока магнитудой до 4,5 за сутки

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано девять афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,0, в том числе один ощущаемый.
"За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении ГУМЧС в Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке
30 октября, 05:49
 
