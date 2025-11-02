https://ria.ru/20251102/kamchatka-2052474142.html
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки - РИА Новости, 02.11.2025
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки
Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:59:00+03:00
2025-11-02T08:59:00+03:00
2025-11-02T08:59:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
https://ria.ru/20251030/kamchatka-2051692348.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки
На Камчатке зафиксировали четыре афтершока магнитудой до 4,5 за сутки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано девять афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,0, в том числе один ощущаемый.
«
"За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении ГУМЧС в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.