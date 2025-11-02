На Камчатке зафиксировали четыре афтершока за сутки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано девять афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,0, в том числе один ощущаемый.

« "За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении ГУМЧС в Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.