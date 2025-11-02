https://ria.ru/20251102/izrail-2052550160.html
Израиль получил еще три гроба с останками заложников в Газе
Израиль получил еще три гроба с останками заложников, которые погибли в плену в секторе Газа, сообщает в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 02.11.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Израиль получил еще три гроба с останками заложников, которые погибли в плену в секторе Газа, сообщает в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"При посредничестве Красного Креста Израиль
получил три гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам Армии обороны Израиля... на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль... Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел.