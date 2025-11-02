Рейтинг@Mail.ru
Израиль получил еще три гроба с останками заложников в Газе - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/izrail-2052550160.html
Израиль получил еще три гроба с останками заложников в Газе
Израиль получил еще три гроба с останками заложников в Газе - РИА Новости, 02.11.2025
Израиль получил еще три гроба с останками заложников в Газе
Израиль получил еще три гроба с останками заложников, которые погибли в плену в секторе Газа, сообщает в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T22:34:00+03:00
2025-11-02T22:34:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051363794.html
https://ria.ru/20251102/gaza-2052507902.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_98681ab1670bfea980e294d6c88043a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль получил еще три гроба с останками заложников в Газе

Израиль получил еще три гроба с останками погибших в плену в Газе заложников

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Израиль получил еще три гроба с останками заложников, которые погибли в плену в секторе Газа, сообщает в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"При посредничестве Красного Креста Израиль получил три гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам Армии обороны Израиля... на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль... Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
29 октября, 05:02
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Минздрав Газы: четыре человека погибли за сутки от израильских ударов
Вчера, 15:06
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала