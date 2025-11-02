В Новосибирской области подростки избили школьницу

Об инциденте стало известно из соцсетей. Там утверждалось, что в ночь на 27 октября пять 19-летних девушек жестоко избили 15-летнюю якобы из-за молодого человека. Причем избиение, которое происходило в присутствии маленьких детей, снимали на телефон.