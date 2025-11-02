https://ria.ru/20251102/izbienie-2052472562.html
В Новосибирской области подростки избили школьницу
В Новосибирской области подростки избили школьницу - РИА Новости, 02.11.2025
В Новосибирской области подростки избили школьницу
Полицейские выясняют обстоятельства избиения 15-летней школьницы в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 02.11.2025
В Новосибирской области подростки избили школьницу
В Новосибирской области подростки сняли на видео избиение 15-летней школьницы