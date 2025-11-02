Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области подростки избили школьницу - РИА Новости, 02.11.2025
08:48 02.11.2025 (обновлено: 13:31 02.11.2025)
В Новосибирской области подростки избили школьницу
В Новосибирской области подростки избили школьницу - РИА Новости, 02.11.2025
В Новосибирской области подростки избили школьницу
Полицейские выясняют обстоятельства избиения 15-летней школьницы в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 02.11.2025
происшествия
тогучинский район
новосибирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
происшествия, тогучинский район, новосибирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тогучинский район, Новосибирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирской области подростки избили школьницу

В Новосибирской области подростки сняли на видео избиение 15-летней школьницы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 ноя — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства избиения 15-летней школьницы в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, сообщил региональный главк МВД.
"Сотрудниками отдела МВД России по Тогучинскому району все участники инцидента установлены и опрошены. В настоящий момент решается вопрос о назначении потерпевшей судебно-медицинской экспертизы", — говорится в релизе.
Об инциденте стало известно из соцсетей. Там утверждалось, что в ночь на 27 октября пять 19-летних девушек жестоко избили 15-летнюю якобы из-за молодого человека. Причем избиение, которое происходило в присутствии маленьких детей, снимали на телефон.
В полиции пообещали принять по результатам проверки решение в соответствии с законодательством.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка
21 ноября 2024, 07:48
 
ПроисшествияТогучинский районНовосибирская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
