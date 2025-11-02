Рейтинг@Mail.ru
"Индиана" обыграла "Голден Стэйт" и одержала первую победу в сезоне НБА
Баскетбол
 
08:46 02.11.2025
"Индиана" обыграла "Голден Стэйт" и одержала первую победу в сезоне НБА
"Индиана Пэйсерс" одержала победу над "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
/20251102/morant-2052452940.html
"Индиана" обыграла "Голден Стэйт" и одержала первую победу в сезоне НБА

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Индиана Пэйсерс" одержала победу над "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Индианаполисе завершилась со счетом 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Аарон Несмит из "Индианы", в активе которого 31 очко. Дабл-дабл оформил его сокомандник Квентон Джексон (25 очков, 10 передач). У "Голден Стэйт" больше всех очков набрал Стефен Карри (24).
НБА
02 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Индиана
114 : 109
Голден Стэйт
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Индиана" после пяти поражений на старте нынешнего сезона одержала первую победу в регулярном чемпионате и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Голден Стэйт" (4 победы, 3 поражения) идет восьмым на Западе.
В следующем матче "Индиана" примет "Милуоки Бакс" в ночь на 4 ноября по московскому времени. Сутки спустя "Голден Стэйт" на домашней площадке в Сан-Франциско сыграет с "Финикс Санз".
Результаты других матчей:
"Милуоки Бакс" - "Сакраменто Кингз" - 133:135 (47:36, 24:34, 31:38, 31:27);
"Шарлотт Хорнетс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 105:122 (31:25, 25:25, 18:36, 31:36);
"Вашингтон Уизардс" - "Орландо Мэджик" - 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22);
"Бостон Селтикс" - "Хьюстон Рокетс" - 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31);
"Детройт Пистонс" - "Даллас Маверикс" - 122:110 (27:30, 32:31, 28:32, 35:17).
Баскетбол
 
