"Индиана" обыграла "Голден Стэйт" и одержала первую победу в сезоне НБА

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Индиана Пэйсерс" одержала победу над "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Индиана" после пяти поражений на старте нынешнего сезона одержала первую победу в регулярном чемпионате и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Голден Стэйт" (4 победы, 3 поражения) идет восьмым на Западе.