ХАМАС передаст тела еще трех погибших израильских заложников
ХАМАС передаст тела еще трех погибших израильских заложников - РИА Новости, 02.11.2025
ХАМАС передаст тела еще трех погибших израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС передаст тела еще трех погибших израильских заложников в воскресенье вечером, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T20:12:00+03:00
2025-11-02T20:12:00+03:00
2025-11-02T20:12:00+03:00
в мире
израиль
хамас
израиль
в мире, израиль, хамас
ХАМАС передаст тела еще трех погибших израильских заложников
ХАМАС в воскресенье передаст тела еще трех погибших израильских заложников
БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передаст тела еще трех погибших израильских заложников в воскресенье вечером, говорится в заявлении движения.
"В рамках сделки "Потоп Аль-Акса" по обмену пленными мы передадим тела трех израильских пленных, обнаруженных сегодня днем в одном из туннелей на юге сектора Газа. Передача состоится в 20.00 по местному времени", - написано в заявлении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и ХАМАС
вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль тел заложников, погибших в плену.