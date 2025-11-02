Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и гумпомощь

Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и лес для блиндажей

Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и лес для блиндажей

САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Казаки и члены других общественных организаций Саратовской области накануне Дня народного единства направили в зону СВО мотоциклы, дроны и гуманитарную помощь, рассказали в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.

"Члены Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества области доставили в 68-й полк 150-й дивизии два высокопроходимых мотоцикла, FPV-дроны, продукты питания, а также лес для постройки блиндажей. Региональный исполнительный комитет Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Саратовской области доставил для военнослужащих на разных направлениях транспортные средства и запчасти, наборы инструментов для машин, сварочные аппараты, маски и электроды, портативные аккумуляторы, газовые баллоны и переносные газовые плитки, шуруповерты и бензопилы, детекторы дронов", - уточнили в министерстве.

Казаки саратовской казачьей общины имени атамана Ермака Тимофеевича всевеликого войска донского оказали гуманитарную помощь 71-му самоходно-артиллерийскому полку, 102-му мотострелковому полку и 68-му танковому полку 150-й дивизии, добавили в ведомстве. В состав груза вошли теплые вещи, консервы, продукция длительного хранения, строительные материалы, а также письма от учеников начальной школы.