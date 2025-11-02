https://ria.ru/20251102/gumpomosch-2052520143.html
Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и гумпомощь
Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и гумпомощь - РИА Новости, 02.11.2025
Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и гумпомощь
Казаки и члены других общественных организаций Саратовской области накануне Дня народного единства направили в зону СВО мотоциклы, дроны и гуманитарную помощь
САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Казаки и члены других общественных организаций Саратовской области накануне Дня народного единства направили в зону СВО мотоциклы, дроны и гуманитарную помощь, рассказали в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.
"Члены Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества области доставили в 68-й полк 150-й дивизии два высокопроходимых мотоцикла, FPV-дроны, продукты питания, а также лес для постройки блиндажей. Региональный исполнительный комитет Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Саратовской области
доставил для военнослужащих на разных направлениях транспортные средства и запчасти, наборы инструментов для машин, сварочные аппараты, маски и электроды, портативные аккумуляторы, газовые баллоны и переносные газовые плитки, шуруповерты и бензопилы, детекторы дронов", - уточнили в министерстве.
Казаки саратовской казачьей общины имени атамана Ермака Тимофеевича всевеликого войска донского оказали гуманитарную помощь 71-му самоходно-артиллерийскому полку, 102-му мотострелковому полку и 68-му танковому полку 150-й дивизии, добавили в ведомстве. В состав груза вошли теплые вещи, консервы, продукция длительного хранения, строительные материалы, а также письма от учеников начальной школы.
Активистки проекта "Женское движение Единой России", женсовета и члены волонтерской группы "Краснопартизанская семья" отправили бойцам в зону СВО гуманитарный груз весом более двух тонн. На этот раз защитники получат маскировочные сети, блиндажные свечи, питьевую воду и продукты.