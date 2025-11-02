Рейтинг@Mail.ru
Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и гумпомощь - РИА Новости, 02.11.2025
Надежные люди
 
16:28 02.11.2025
Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и гумпомощь
Саратовские казаки отправили в зону СВО мотоциклы, дроны и гумпомощь
надежные люди
саратовская область
саратовская область
Надежные люди, Саратовская область
САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Казаки и члены других общественных организаций Саратовской области накануне Дня народного единства направили в зону СВО мотоциклы, дроны и гуманитарную помощь, рассказали в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.
"Члены Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества области доставили в 68-й полк 150-й дивизии два высокопроходимых мотоцикла, FPV-дроны, продукты питания, а также лес для постройки блиндажей. Региональный исполнительный комитет Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Саратовской области доставил для военнослужащих на разных направлениях транспортные средства и запчасти, наборы инструментов для машин, сварочные аппараты, маски и электроды, портативные аккумуляторы, газовые баллоны и переносные газовые плитки, шуруповерты и бензопилы, детекторы дронов", - уточнили в министерстве.
Надежные людиСаратовская область
 
 
