В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу - РИА Новости, 02.11.2025
22:52 02.11.2025 (обновлено: 22:54 02.11.2025)
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу

Рыженков: долгое закрытие Вильнюсом границы с Белоруссией больше навредит Литве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Архивное фото
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что долгое закрытие Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу в большей степени навредит самой Литве.
"Это на их совести будет. Уверен, это еще больнее ударит по ним", - сказал министр телеканалу "Беларусь 1", комментируя угрозы Литвы закрыть пропуск транспорта через границу с Белоруссией на более длительный срок.
Лукашенко рассказал, что он послал американцев, требовавших извиниться перед Литвой - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко жестко отреагировал на требования извиниться перед Литвой
31 октября, 21:40
Он подчеркнул, что с Белоруссией "все пространство до Филиппин".
"С ними (с Литвой – ред.) - совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза эти страны, наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом… Если не будет движения дальше, перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и не интересны (будут – ред.). То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью", - добавил Рыженков.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
Вчера, 21:46
 
