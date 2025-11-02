https://ria.ru/20251102/granitsa-2052551474.html
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу - РИА Новости, 02.11.2025
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что долгое закрытие Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу в большей... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T22:52:00+03:00
2025-11-02T22:52:00+03:00
2025-11-02T22:54:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
вильнюс
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_0:125:3212:1931_1920x0_80_0_0_ef3029879137a570f47f4845ab59da59.jpg
https://ria.ru/20251031/lukashenko-2052208811.html
https://ria.ru/20251102/belorussija-2052547854.html
белоруссия
литва
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_c90a52b0de9b71cb3b70d2d32c18158b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва, вильнюс, максим рыженков
В мире, Белоруссия, Литва, Вильнюс, Максим Рыженков
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
Рыженков: долгое закрытие Вильнюсом границы с Белоруссией больше навредит Литве
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что долгое закрытие Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу в большей степени навредит самой Литве.
"Это на их совести будет. Уверен, это еще больнее ударит по ним", - сказал министр телеканалу "Беларусь 1", комментируя угрозы Литвы
закрыть пропуск транспорта через границу с Белоруссией
на более длительный срок.
Он подчеркнул, что с Белоруссией "все пространство до Филиппин".
"С ними (с Литвой – ред.) - совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза эти страны, наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом… Если не будет движения дальше, перемычки сюда, на общую Евразию
, они никому не нужны и не интересны (будут – ред.). То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью", - добавил Рыженков
.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.