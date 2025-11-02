https://ria.ru/20251102/futbol-2052451025.html
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге
Мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T01:12:00+03:00
2025-11-02T01:12:00+03:00
2025-11-02T04:33:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
джуд беллингем
винисиус жуниор
реал мадрид
валенсия
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052460768_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_17b72133f169ed07f0fe954ae958f9a6.jpg
/20251101/atletiko-2052416836.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052460768_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_5923c83c0036af79efc1264beaa3a412.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, килиан мбаппе, джуд беллингем, винисиус жуниор, реал мадрид, валенсия, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Валенсия, Чемпионат Испании по футболу
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге
"Реал" обыграл "Валенсию" в матче 11-го тура Ла Лиги