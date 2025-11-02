Рейтинг@Mail.ru
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:12 02.11.2025 (обновлено: 04:33 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/futbol-2052451025.html
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге
Мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T01:12:00+03:00
2025-11-02T04:33:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
джуд беллингем
винисиус жуниор
реал мадрид
валенсия
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052460768_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_17b72133f169ed07f0fe954ae958f9a6.jpg
/20251101/atletiko-2052416836.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052460768_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_5923c83c0036af79efc1264beaa3a412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, килиан мбаппе, джуд беллингем, винисиус жуниор, реал мадрид, валенсия, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Валенсия, Чемпионат Испании по футболу
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге

"Реал" обыграл "Валенсию" в матче 11-го тура Ла Лиги

© Getty Images / Antonio VillalbaКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Getty Images / Antonio Villalba
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 4:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе (19 - с пенальти, 31), мячи также забили Джуд Беллингем (44) и Альваро Каррерас (82).
Чемпионат Испании по футболу
01 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
4 : 0
Валенсия
19‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
31‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
44‎’‎ • Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
82‎’‎ • Альваро Фернандес
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор после извинений за свое чересчур эмоциональное поведение появился на поле в стартовом составе. На 43-й минуте он не реализовал пенальти, на 79-й его заменил Родриго.
"Реал", набрав 30 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Валенсия" (9) занимает 18-ю строчку.
В следующем туре "Реал" 9 ноября сыграет в гостях с "Райо Вальекано", в этот же день "Валенсия" примет "Бетис".
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Атлетико" разгромил "Севилью" в матче Ла Лиги
1 ноября, 20:19
 
ФутболСпортКилиан МбаппеДжуд БеллингемВинисиус ЖуниорРеал МадридВаленсияЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала