Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли третий этап Гран-при в танцах на льду
23:33 02.11.2025 (обновлено: 00:58 03.11.2025)
Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли третий этап Гран-при в танцах на льду
спорт, поль пуарье, артем маркелов, международный союз конькобежцев (isu), пайпер гиллес
Фигурное катание, Спорт, Поль Пуарье, Артем Маркелов, Международный союз конькобежцев (ISU), Пайпер Гиллес
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стал лучшим в танцах на льду на третьем этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Саскатуне (Канада).
По сумме двух программ канадцы набрали 202,89 балла (85,38+117,51). Второе место заняли литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (200,92; 80,89+120,03), третьими стали представители Канады Маржори Лажуа и Закари Лага (192,41; 75,95+116,46).
Выступающие за США уроженец российского города Волжский Артем Маркелов и Лия Несет (165,19; 65,51+99,68) стали десятыми.
Следующий этап серии Гран-при пройдет в японской Кадоме с 7 по 9 ноября.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катаниеСпортПоль ПуарьеАртем МаркеловМеждународный союз конькобежцев (ISU)Пайпер Гиллес
 
