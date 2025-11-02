https://ria.ru/20251102/figuristy-2052524336.html
Бойкова и Козловский лидируют на этапе Гран-при России в Красноярске
Бойкова и Козловский лидируют на этапе Гран-при России в Красноярске
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют по итогам короткой программы в парном катании на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.
За выступление пара получила 78,55 балла. Второе место занимают Таисия Щербинина и Артем Петров (72,86), тройку лидеров замыкают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (66,60).
В понедельник фигуристы представят произвольные программы.