16:51 02.11.2025 (обновлено: 17:17 02.11.2025)
Бойкова и Козловский лидируют на этапе Гран-при России в Красноярске
Бойкова и Козловский лидируют на этапе Гран-при России в Красноярске
Бойкова и Козловский лидируют на этапе Гран-при России в Красноярске

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на втором этапе Гран-при

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют по итогам короткой программы в парном катании на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.
За выступление пара получила 78,55 балла. Второе место занимают Таисия Щербинина и Артем Петров (72,86), тройку лидеров замыкают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (66,60).
В понедельник фигуристы представят произвольные программы.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Тарасову впечатлил четверной выброс Бойковой и Козловского
29 сентября, 13:34
 
