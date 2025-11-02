https://ria.ru/20251102/figuristy-2052488039.html
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали лучшими в ритм-танце на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T11:42:00+03:00
2025-11-02T11:42:00+03:00
2025-11-02T11:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897051559_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_6ae4d72e632fcefa126ce5a32411464c.jpg
/20251101/valieva-2052439830.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897051559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc128a4cee4aec7f420129f3be74ccc7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александра степанова (фигурное катание), иван букин (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Александра Степанова (фигурное катание), Иван Букин (фигурное катание)
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске
Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на Гран-при в Красноярске