Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске
Фигурное катание
 
11:42 02.11.2025
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали лучшими в ритм-танце на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.
2025
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске

Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на Гран-при в Красноярске

Фигурное катание. Контрольные прокаты. Танцы. Произвольная программа
© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали лучшими в ритм-танце на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.
За выступление Степанова и Букин получили 84,29 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (80,87), третьими - Анна Щербакова и Егор Гончаров (75,52).
Произвольный танец дуэты представят в понедельник.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Соблазняла и покоряла: как прошел дебют Валиевой в самой взрослой роли
1 ноября, 23:00
 
