Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин стал победителем третьего этапа международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада).
По итогам короткой и произвольной программ он набрал 333,81 балла (104,84+228,97). Американец обновил мировой рекорд в произвольной программе, который он установил в марте 2024 года (227,79).
Вторым стал эстонец Александр Селевко (257,21; 91,28+165,93), бронзу завоевал японец Као Миура (253,69; 89,80+163,89). Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе Ника Эгадзе из Грузии занял пятое место (247,95; 85,92+162,03). Родившийся в Москве и выступающий за Польшу Владимир Самойлов (225,33; 80,75+144,58) стал 11-м.
Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Финала серии Гран-при. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Двоеглазова лидирует на этапе Гран-при в Красноярске
2 ноября, 13:32