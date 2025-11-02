Рейтинг@Mail.ru
Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:28 02.11.2025
Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде
Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде
Американский фигурист Илья Малинин стал победителем третьего этапа международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
канада
фигурное катание
спорт
илья малинин
сша
грузия
пётр гуменник
этери тутберидзе
канада
сша
грузия
канада, спорт, илья малинин, сша, грузия, пётр гуменник, этери тутберидзе, международный союз конькобежцев (isu)
Канада, Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, США, Грузия, Пётр Гуменник, Этери Тутберидзе, Международный союз конькобежцев (ISU)
Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде

Фигурист Малинин с рекордом выиграл этап международной серии Гран-при в Канаде

© Фото : Пресс-служба ISUАмериканский фигурист Илья Малинин
Американский фигурист Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Пресс-служба ISU
Американский фигурист Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин стал победителем третьего этапа международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада).
По итогам короткой и произвольной программ он набрал 333,81 балла (104,84+228,97). Американец обновил мировой рекорд в произвольной программе, который он установил в марте 2024 года (227,79).
Вторым стал эстонец Александр Селевко (257,21; 91,28+165,93), бронзу завоевал японец Као Миура (253,69; 89,80+163,89). Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе Ника Эгадзе из Грузии занял пятое место (247,95; 85,92+162,03). Родившийся в Москве и выступающий за Польшу Владимир Самойлов (225,33; 80,75+144,58) стал 11-м.
Малинину 20 лет, он является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Финала серии Гран-при. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катание
 
