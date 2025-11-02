Малинин с рекордом мира выиграл третий этап Гран-при в Канаде

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин стал победителем третьего этапа международной серии Гран-при, который проходит в Саскатуне (Канада).

По итогам короткой и произвольной программ он набрал 333,81 балла (104,84+228,97). Американец обновил мировой рекорд в произвольной программе, который он установил в марте 2024 года (227,79).