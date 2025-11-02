Фидан на встрече по Газе привлечет внимание к провокациям Израиля

СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел семи стран обсудят 3 ноября в Стамбуле ситуацию с прекращением огня в секторе Газа, глава МИД Турции обратит внимание коллег на стремления Израиля сорвать его, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обратит внимание коллег на попытки Израиля под различными доводами положить конец прекращению огня, подчеркнет важность решительной позиции международного сообщества в ответ на провокационные действия Израиля", - сообщил источник.

Также Фидан укажет на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность давления на Тель-Авив для обеспечения бесперебойных поставок.

Кроме того, Фидан отметит, что необходимо как можно скорее обеспечить меры, которые позволят именно палестинцам управлять полуэксклавом и поддерживать в нем безопасность.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.

Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.