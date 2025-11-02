Рейтинг@Mail.ru
Фидан на встрече по Газе привлечет внимание к провокациям Израиля - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/fidan-2052526398.html
Фидан на встрече по Газе привлечет внимание к провокациям Израиля
Фидан на встрече по Газе привлечет внимание к провокациям Израиля - РИА Новости, 02.11.2025
Фидан на встрече по Газе привлечет внимание к провокациям Израиля
Министры иностранных дел семи стран обсудят 3 ноября в Стамбуле ситуацию с прекращением огня в секторе Газа, глава МИД Турции обратит внимание коллег на... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T17:09:00+03:00
2025-11-02T17:09:00+03:00
в мире
израиль
турция
стамбул
хакан фидан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954045_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e57d0fb3aeed704766180c3f57c73c64.jpg
https://ria.ru/20251101/posol-2052398094.html
https://ria.ru/20251030/plan-2051846855.html
израиль
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954045_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_194bc731853a25ae84ae5d8d0a3a5a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, стамбул, хакан фидан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Турция, Стамбул, Хакан Фидан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Фидан на встрече по Газе привлечет внимание к провокациям Израиля

Фидан на встрече по Газе обратит внимание коллег на провокации Израиля

© Фото представлено МИД Турции Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото представлено МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел семи стран обсудят 3 ноября в Стамбуле ситуацию с прекращением огня в секторе Газа, глава МИД Турции обратит внимание коллег на стремления Израиля сорвать его, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Во встрече в Стамбуле примут участие главы МИД Турции, ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Посол США в Анкаре оценил вероятность войны между Турцией и Израилем
1 ноября, 18:50
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обратит внимание коллег на попытки Израиля под различными доводами положить конец прекращению огня, подчеркнет важность решительной позиции международного сообщества в ответ на провокационные действия Израиля", - сообщил источник.
Также Фидан укажет на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность давления на Тель-Авив для обеспечения бесперебойных поставок.
Кроме того, Фидан отметит, что необходимо как можно скорее обеспечить меры, которые позволят именно палестинцам управлять полуэксклавом и поддерживать в нем безопасность.
С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.
Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль тел заложников, погибших в плену.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля
30 октября, 14:26
 
В миреИзраильТурцияСтамбулХакан ФиданХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала