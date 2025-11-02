Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Два участка набережных протяженностью 2,5 километра реконструируют в Мневниковской пойме к 2028 году в рамках адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С подрядной организацией заключен контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции набережных в Мневниковской пойме. Общая протяженность реконструируемых участков составит 2,5 километра. Сейчас идет разработка проектной документации. Все работы планируется завершить в 2028 году", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Так, пешеходные дорожки, ретрокиоск, причал, прогулочная зона, металлические мостки, детские и спортплощадки, места для отдыха и выгула собак появятся в восточной части набережной, а спортивный пирс, зоны городских качелей, воркаута, тихих игр и отдыха – в западной. Проект также предусматривает строительство детских и смотровых площадок, двух амфитеатров, зеленой поляны и арт-объектов.