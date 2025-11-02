Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 02.11.2025 (обновлено: 14:10 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/efimov-2052350918.html
Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме
Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме - РИА Новости, 02.11.2025
Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме
Два участка набережных протяженностью 2,5 километра реконструируют в Мневниковской пойме к 2028 году в рамках адресной инвестиционной программы, рассказал... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:12:00+03:00
2025-11-02T14:10:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме

Ефимов: к 2028 году в Мневниковской пойме обновят 2,5 километра набережных

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Два участка набережных протяженностью 2,5 километра реконструируют в Мневниковской пойме к 2028 году в рамках адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По словам замглавы города, проектная документация находится в стадии разработки. Реконструкцию планируют провести в три этапа: сперва благоустроят восточную и западную части поймы, а затем возведут подземный паркинг. Будет обновлен участок, ограниченный с севера каналом "Карамышевское спрямление", с трех других сторон – акваторией Москвы-реки. Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков уточнил, что паркинг будет рассчитан на 300 машино-мест.
«
"С подрядной организацией заключен контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции набережных в Мневниковской пойме. Общая протяженность реконструируемых участков составит 2,5 километра. Сейчас идет разработка проектной документации. Все работы планируется завершить в 2028 году", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Так, пешеходные дорожки, ретрокиоск, причал, прогулочная зона, металлические мостки, детские и спортплощадки, места для отдыха и выгула собак появятся в восточной части набережной, а спортивный пирс, зоны городских качелей, воркаута, тихих игр и отдыха – в западной. Проект также предусматривает строительство детских и смотровых площадок, двух амфитеатров, зеленой поляны и арт-объектов.
Ранее глава города Сергей Собянин проинформировал, что свыше 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов построят в Москве за три следующих года.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала