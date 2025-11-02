https://ria.ru/20251102/efimov-2052350918.html
Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме
Ефимов: 2,5 километра набережных реконструируют в Мневниковской пойме
москва
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Два участка набережных протяженностью 2,5 километра реконструируют в Мневниковской пойме к 2028 году в рамках адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По словам замглавы города, проектная документация находится в стадии разработки. Реконструкцию планируют провести в три этапа: сперва благоустроят восточную и западную части поймы, а затем возведут подземный паркинг. Будет обновлен участок, ограниченный с севера каналом "Карамышевское спрямление", с трех других сторон – акваторией Москвы-реки. Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков
уточнил, что паркинг будет рассчитан на 300 машино-мест.
«
"С подрядной организацией заключен контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции набережных в Мневниковской пойме. Общая протяженность реконструируемых участков составит 2,5 километра. Сейчас идет разработка проектной документации. Все работы планируется завершить в 2028 году", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Так, пешеходные дорожки, ретрокиоск, причал, прогулочная зона, металлические мостки, детские и спортплощадки, места для отдыха и выгула собак появятся в восточной части набережной, а спортивный пирс, зоны городских качелей, воркаута, тихих игр и отдыха – в западной. Проект также предусматривает строительство детских и смотровых площадок, двух амфитеатров, зеленой поляны и арт-объектов.
Ранее глава города Сергей Собянин
проинформировал, что свыше 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов построят в Москве
за три следующих года.