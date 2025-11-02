https://ria.ru/20251102/dvoeglazova--2052496988.html
Двоеглазова лидирует на этапе Гран-при в Красноярске
Фигуристка Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T13:32:00+03:00
2025-11-02T13:32:00+03:00
2025-11-02T13:48:00+03:00
фигурное катание
алиса двоеглазова
россия
красноярск
спорт
россия
красноярск
алиса двоеглазова, россия, красноярск, спорт
Фигурное катание, Алиса Двоеглазова, Россия, Красноярск, Спорт
