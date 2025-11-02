Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Локомотив" в чемпионате России

Рейтинг@Mail.ru
22:05 02.11.2025
спорт, динамо (краснодар, ж), локомотив (калининград)
Волейбол, Спорт, Динамо (Краснодар, ж), Локомотив (Калининград)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Казанское "Динамо" обыграло калининградский "Локомотив" в матче шестого тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:17, 25:18) в пользу казанской команды.
"Динамо" выиграло все шесть матчей со старта чемпионата и возглавляет турнирную таблицу. "Локомотив" с четырьмя победами идет третьим.
В другом матче игрового дня петербургская "Корабелка" обыграла в гостях "Минчанку" со счетом 3-1 (25:19, 16:25, 25:15, 25:20).
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
29 октября, 21:56
 
ВолейболСпортДинамо (Краснодар, ж)Локомотив (Калининград)
 
