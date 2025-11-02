Фигуранту дела о хищении у бойцов СВО утяжелили обвинение

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" Дмитрию Боглаеву утяжелили обвинение, свою причастность он отрицает, сообщил РИА Новости адвокат Павел Чигилейчик.

"Обвинение изменили на часть 1 статьи 210 УК РФ , теперь Боглаев якобы руководитель структурного подразделения так называемых "попрошаек" и силового блока, ранее у него была часть 2 данной статьи - участие в преступном сообществе без функций руководителя", - рассказал защитник.

Кроме того, по словам защиты, Боглаеву добавили 17 эпизодов крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Данные эпизоды касаются обмана участников СВО "попрошайками".

Обвинение, считает защита, строится исключительно на заведомо ложных показаниях одного лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Как ранее сообщал РИА Новости Чигилейчик, Боглаев, напротив, пресекал противоправные действия таксистов и "попрошаек" на территории аэропорта " Шереметьево ", обманывавших участников спецоперации, находил потерпевших и требовал от виновных возместить им ущерб.

"Боглаев рассказывал, как он специально переодевался в военную форму и ловил с поличным попрошаек, среди которых были и мужчины. Мой подзащитный потом проводит с ними разъяснительные беседы", - добавил адвокат.

Чигилейчик пояснил РИА Новости, что фигурант Алексей Кабочкин, которого считают организатором преступный схемы, владел транспортной компанией "Вега", а его подзащитный Боглаев следил в ней за порядком.

"Боглаев и Кабочкин всячески пресекали и боролись с подобными фактами хищения… в том числе со стороны таксистов, получавших заказы через диспетчеров ООО "ГК "Вега". По вопросам участившихся случаев обмана пассажиров со стороны "таксистов" неоднократно проводились рабочие совещания представителей ООО "ГК "Вега" с администрацией аэропорта "Шереметьево" и сотрудниками контролирующих органов", - также рассказал Чигилейчик.

Ранее Чигилейчик сообщал РИА Новости, что Боглаев изъявил желание отправиться на СВО, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

По уголовному делу арестовано более 40 человек. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.