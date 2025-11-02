https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052490281.html
Чернышенко высказался об открытии рынка КНР для российской озимой пшеницы
Чернышенко высказался об открытии рынка КНР для российской озимой пшеницы - РИА Новости, 02.11.2025
Чернышенко высказался об открытии рынка КНР для российской озимой пшеницы
Открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя станет перспективным направлением для развития экономики двух стран, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:19:00+03:00
2025-11-02T12:19:00+03:00
2025-11-02T12:19:00+03:00
россия
китай
дмитрий чернышенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765778475_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_12d682291839b6bdd9da9e9ad28347f3.jpg
https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052490139.html
https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052489999.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765778475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_729ffe6b3ba73087666ce51a3dd6e305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко высказался об открытии рынка КНР для российской озимой пшеницы
Чернышенко назвал перспективным открытие рынка КНР для российской озимой пшеницы