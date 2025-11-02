Чернышенко высказался об открытии рынка КНР для российской озимой пшеницы

НИНБО, 2 ноя - РИА Новости. Открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя станет перспективным направлением для развития экономики двух стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

"Среди перспективных направлений – открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.