В Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве и похищении

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Силовики в Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денежных средств и похищении мужчины, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, с февраля по сентябрь подозреваемые, применяя насилие, требовали у 22-летнего мужчины передать им 8 миллионов рублей. Кроме того, в марте обвиняемые, угрожая предметом, схожим с огнестрельным оружием, похитили потерпевшего и неделю удерживали в одном из домов. Там его избивали и требовали передать деньги.

В мае фигуранты потребовали 8 миллионов рублей у 48-летней матери потерпевшего, угрожая ей насилием.

"Сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР областного полицейского главка выявлены факты вымогательства и похищения человека, совершенные 26-, 28-, 31- и 33-летними ранее судимыми местными жителями. Злоумышленники были задержаны при силовой поддержке Росгвардии ", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), пунктами "а, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъяты документы, сотовые телефоны, оргтехника, денежные средства и два автомобиля премиум-класса, отмечает полиция.