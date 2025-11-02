Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве и похищении - РИА Новости, 02.11.2025
16:11 02.11.2025
В Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве и похищении
В Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве и похищении
Силовики в Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денежных средств и похищении мужчины, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:11:00+03:00
2025-11-02T16:11:00+03:00
В Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве и похищении

В Челябинске задержали 4 подозреваемых в вымогательстве и похищении мужчины

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Силовики в Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денежных средств и похищении мужчины, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, с февраля по сентябрь подозреваемые, применяя насилие, требовали у 22-летнего мужчины передать им 8 миллионов рублей. Кроме того, в марте обвиняемые, угрожая предметом, схожим с огнестрельным оружием, похитили потерпевшего и неделю удерживали в одном из домов. Там его избивали и требовали передать деньги.
Джервонта Дэвис - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: чемпиона мира по боксу обвинили в насилии и похищении бывшей девушки
31 октября, 01:36
В мае фигуранты потребовали 8 миллионов рублей у 48-летней матери потерпевшего, угрожая ей насилием.
"Сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР областного полицейского главка выявлены факты вымогательства и похищения человека, совершенные 26-, 28-, 31- и 33-летними ранее судимыми местными жителями. Злоумышленники были задержаны при силовой поддержке Росгвардии", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), пунктами "а, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении.
В ходе обысков у задержанных изъяты документы, сотовые телефоны, оргтехника, денежные средства и два автомобиля премиум-класса, отмечает полиция.
В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Петербурге арестовали еще двоих фигурантов дела о похищении Мостового
29 октября, 16:36
 
