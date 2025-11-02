В Испании выступили с призывом к Западу после слов Путина о "Буревестнике"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политики на Западе должны вернуться в реальность после заявлений Владимира Путина о "Буревестнике", пишет испанское издание Rebelión.
Автор статьи подчеркнул, что страны Запада должны действовать, руководствуясь "безропотным реализмом" в отношениях с Россией не только потому, что она обладает самым большим арсеналом ядерных боеголовок, но и потому, что Москва располагает новой ракетой "Буревестник", аналогов которой нет ни у одной западной державы.
Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.