Рейтинг@Mail.ru
В Испании выступили с призывом к Западу после слов Путина о "Буревестнике" - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/burevestnik-2052550504.html
В Испании выступили с призывом к Западу после слов Путина о "Буревестнике"
В Испании выступили с призывом к Западу после слов Путина о "Буревестнике" - РИА Новости, 02.11.2025
В Испании выступили с призывом к Западу после слов Путина о "Буревестнике"
Политики на Западе должны вернуться в реальность после заявлений Владимира Путина о "Буревестнике", пишет испанское издание Rebelión. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T22:42:00+03:00
2025-11-02T22:42:00+03:00
в мире
россия
испания
украина
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:578:1272:1294_1920x0_80_0_0_b17cb75e44bc8bdb5918199126041845.jpg
https://ria.ru/20251102/ritter-2052458632.html
https://ria.ru/20251102/aktivy-2052550322.html
россия
испания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, испания, украина, валерий герасимов, владимир путин
В мире, Россия, Испания, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин
В Испании выступили с призывом к Западу после слов Путина о "Буревестнике"

Rebelión: "Буревестник" должен вернуть Западу здравомыслие

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политики на Западе должны вернуться в реальность после заявлений Владимира Путина о "Буревестнике", пишет испанское издание Rebelión.
"Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине с намерением вызвать крах России из-за истощения, что позволило бы незаконно воспользоваться ее бесконечными ресурсами", — отмечается в материале.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
США не обладают системой ПРО для защиты от "Буревестника", считает Риттер
Вчера, 03:48
Автор статьи подчеркнул, что страны Запада должны действовать, руководствуясь "безропотным реализмом" в отношениях с Россией не только потому, что она обладает самым большим арсеналом ядерных боеголовок, но и потому, что Москва располагает новой ракетой "Буревестник", аналогов которой нет ни у одной западной державы.
Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
Вчера, 22:38
 
В миреРоссияИспанияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала