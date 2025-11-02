https://ria.ru/20251102/beysbol-2052470425.html
Бейсболисты "Доджерс" во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB
"Лос-Анджелес Доджерс" обыграл "Торонто Блю Джейс" и во второй раз подряд стал победителем Мировой серии - финала Главной лиги бейсбола (MLB). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Доджерс" обыграл "Торонто Блю Джейс" и во второй раз подряд стал победителем Мировой серии - финала Главной лиги бейсбола (MLB).
В решающем седьмом матче "Доджерс" на поле соперника одержали победу над "Блю Джейс" со счетом 5:4 и выиграли серию до четырех побед - 4-3. Самым ценным игроком (MVP) Мировой серии признан японец Ёсинобу Ямамото. Он стал первым питчером, который сумел трижды выиграть Мировую серию, с 2001 года, когда это удалось Рэнди Джонсону из "Аризоны Даймондбэкс".
"Доджерс" во второй раз подряд стали победителями Мировой серии. Всего в активе клуба девять побед в финалах MLB. Это первая за 25 лет команда, защитившая чемпионский титул.