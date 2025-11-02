Рейтинг@Mail.ru
Бейсболисты "Доджерс" во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 02.11.2025 (обновлено: 08:38 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/beysbol-2052470425.html
Бейсболисты "Доджерс" во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB
Бейсболисты "Доджерс" во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Бейсболисты "Доджерс" во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB
"Лос-Анджелес Доджерс" обыграл "Торонто Блю Джейс" и во второй раз подряд стал победителем Мировой серии - финала Главной лиги бейсбола (MLB). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T08:20:00+03:00
2025-11-02T08:38:00+03:00
спорт
лос-анджелес доджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904409156_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_cce666cabe8a763d2789d0ab32952081.jpg
/20250213/beysbol-1999126432.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904409156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_549d07da8126c3741a27b7d65fd0e9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лос-анджелес доджерс
Спорт, Лос-Анджелес Доджерс
Бейсболисты "Доджерс" во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB

"Лос-Анджелес Доджерс" во второй раз подряд выиграл Мировую серию MLB

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБейсбольные мячи
Бейсбольные мячи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бейсбольные мячи. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Доджерс" обыграл "Торонто Блю Джейс" и во второй раз подряд стал победителем Мировой серии - финала Главной лиги бейсбола (MLB).
В решающем седьмом матче "Доджерс" на поле соперника одержали победу над "Блю Джейс" со счетом 5:4 и выиграли серию до четырех побед - 4-3. Самым ценным игроком (MVP) Мировой серии признан японец Ёсинобу Ямамото. Он стал первым питчером, который сумел трижды выиграть Мировую серию, с 2001 года, когда это удалось Рэнди Джонсону из "Аризоны Даймондбэкс".
"Доджерс" во второй раз подряд стали победителями Мировой серии. Всего в активе клуба девять побед в финалах MLB. Это первая за 25 лет команда, защитившая чемпионский титул.
Парк Братеевская пойма в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В России объединили еще две спортивные федерации
13 февраля, 14:58
 
СпортЛос-Анджелес Доджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала