Бейсболисты "Доджерс" во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Доджерс" обыграл "Торонто Блю Джейс" и во второй раз подряд стал победителем Мировой серии - финала Главной лиги бейсбола (MLB).

В решающем седьмом матче "Доджерс" на поле соперника одержали победу над "Блю Джейс" со счетом 5:4 и выиграли серию до четырех побед - 4-3. Самым ценным игроком (MVP) Мировой серии признан японец Ёсинобу Ямамото. Он стал первым питчером, который сумел трижды выиграть Мировую серию, с 2001 года, когда это удалось Рэнди Джонсону из "Аризоны Даймондбэкс".