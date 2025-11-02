ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

По словам губернатора, в городе от детонации второго дрона на территории частного дома повреждены забор, хозпостройка и легковой автомобиль. В селе Мощёное Грайворонского округа дрон атаковал находящийся в гараже автомобиль — транспортное средство повреждено.

Как сообщил Гладков, В Шебекинском округе в селе Мешковое от удара дрона загорелась ГАЗель — возгорание ликвидировано. Кроме того, получил повреждения ещё один автомобиль. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка в результате атаки FPV-дрона поврежден фасад корпуса сельхозпредприятия. В селе Грузское Борисовского района от удара дрона пробиты кровли двух частных домов. А в селе Стригуны при детонации FPV-дрона в частном доме посечены фасад и ограждение. Также частный дом подвергся атаке FPV-дрона в селе Коновалово Волоконовского района, повреждено остекление.