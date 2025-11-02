https://ria.ru/20251102/bespilotniki-2052539800.html
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
Шесть муниципалитетов атакованы беспилотниками ВСУ в Белгородской области, пострадали еще два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T19:55:00+03:00
2025-11-02T19:55:00+03:00
2025-11-02T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
отрадное
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049699958_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_244799f54dbf3a67d133436497cfc462.jpg
https://ria.ru/20251102/vsu-2052513455.html
https://ria.ru/20251101/svo-2052427476.html
белгородская область
белгородский район
отрадное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049699958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f2644bf13152df03ca78dd201492f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Отрадное, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали 6 муниципалитетов Белгородской области, ранены 2 человека
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шесть муниципалитетов атакованы беспилотниками ВСУ в Белгородской области, пострадали еще два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шесть муниципалитетов атакованы ВСУ
. Пострадали ещё два мирных жителя. В Белгородском районе
в селе Отрадное
дрон ударил по служебной ГАЗели. Водителя с баротравмой, ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода
. У транспортного средства выбиты стёкла и посечён кузов", - написал он в мессенджере МАХ
.
Гладков
добавил, что в посёлке Разумное беспилотник ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование. В посёлке Майский в результате детонации БПЛА в здании социального объекта повреждены кровля и фасад. В селе Красный Октябрь
после детонации дрона в частном доме повреждена кровля.
Кроме того, в городе Грайворон
FPV-дрон сдетонировал вблизи многоквартирного дома. Женщине с баротравмой бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась. В одной из квартир выбиты окна, а также различные повреждения зафиксированы у двух автомобилей. Один из них загорелся, пожар потушен.
По словам губернатора, в городе от детонации второго дрона на территории частного дома повреждены забор, хозпостройка и легковой автомобиль. В селе Мощёное Грайворонского округа дрон атаковал находящийся в гараже автомобиль — транспортное средство повреждено.
Как сообщил Гладков, В Шебекинском округе в селе Мешковое от удара дрона загорелась ГАЗель — возгорание ликвидировано. Кроме того, получил повреждения ещё один автомобиль. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка в результате атаки FPV-дрона поврежден фасад корпуса сельхозпредприятия. В селе Грузское Борисовского района от удара дрона пробиты кровли двух частных домов. А в селе Стригуны при детонации FPV-дрона в частном доме посечены фасад и ограждение. Также частный дом подвергся атаке FPV-дрона в селе Коновалово Волоконовского района, повреждено остекление.
Информация о последствиях уточняется.