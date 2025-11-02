Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 02.11.2025
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
Шесть муниципалитетов атакованы беспилотниками ВСУ в Белгородской области, пострадали еще два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2025
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали 6 муниципалитетов Белгородской области, ранены 2 человека

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шесть муниципалитетов атакованы беспилотниками ВСУ в Белгородской области, пострадали еще два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шесть муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали ещё два мирных жителя. В Белгородском районе в селе Отрадное дрон ударил по служебной ГАЗели. Водителя с баротравмой, ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства выбиты стёкла и посечён кузов", - написал он в мессенджере МАХ.
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Вчера, 15:57
Гладков добавил, что в посёлке Разумное беспилотник ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование. В посёлке Майский в результате детонации БПЛА в здании социального объекта повреждены кровля и фасад. В селе Красный Октябрь после детонации дрона в частном доме повреждена кровля.
Кроме того, в городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал вблизи многоквартирного дома. Женщине с баротравмой бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась. В одной из квартир выбиты окна, а также различные повреждения зафиксированы у двух автомобилей. Один из них загорелся, пожар потушен.
По словам губернатора, в городе от детонации второго дрона на территории частного дома повреждены забор, хозпостройка и легковой автомобиль. В селе Мощёное Грайворонского округа дрон атаковал находящийся в гараже автомобиль — транспортное средство повреждено.
Как сообщил Гладков, В Шебекинском округе в селе Мешковое от удара дрона загорелась ГАЗель — возгорание ликвидировано. Кроме того, получил повреждения ещё один автомобиль. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка в результате атаки FPV-дрона поврежден фасад корпуса сельхозпредприятия. В селе Грузское Борисовского района от удара дрона пробиты кровли двух частных домов. А в селе Стригуны при детонации FPV-дрона в частном доме посечены фасад и ограждение. Также частный дом подвергся атаке FPV-дрона в селе Коновалово Волоконовского района, повреждено остекление.
Информация о последствиях уточняется.
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ
1 ноября, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районОтрадноеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
