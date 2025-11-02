https://ria.ru/20251102/belorussija-2052546271.html
Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил Глазьев
Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил Глазьев - РИА Новости, 02.11.2025
Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил Глазьев
Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. РИА Новости, 02.11.2025
Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил Глазьев
Госсекретарь СГ Глазьев: Россия и Белоруссия способны отразить любые угрозы
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
"Мы будем реагировать спокойно, с пониманием того, что мы как два суверенные государства, которые поддерживают друг друга во всем, способны отразить любые угрозы", - сказал Глазьев
телеканалу "Беларусь 1", комментируя действия Литвы
по ограничению пропуска автотранспорта через границу с Белоруссией
и угрозы заблокировать транзит, включая газа, в Калининградскую область
.
По его словам, с недоумением и снисходительно нужно относиться к приступам безумия у прибалтийских, польских, германских политиков.
"То есть политическую элиту Евросоюза охватило безумие. Это безумие индуцировано из Лондона
и Вашингтона
, совершенно очевидно. То есть лидеры Европейского союза – это марионетки, по сути дела, которые работают вопреки интересам своих народов", - подчеркнул госсекретарь.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября, закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.