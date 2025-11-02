Рейтинг@Mail.ru
Над бельгийской военной базой заметили дроны
12:36 02.11.2025
Над бельгийской военной базой заметили дроны
Над бельгийской военной базой заметили дроны
Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, средство РЭБ не сработало,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:36:00+03:00
2025-11-02T12:37:00+03:00
Над бельгийской военной базой заметили дроны

Над бельгийской военной базой Кляйне Брогель заметили три дрона

Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, средство РЭБ не сработало, сообщил в соцсети X глава МО Бельгии Тео Франкен.
В 2019 году пацифистская организация Agir pour la Paix ("Действие ради мира") сообщала о проведении акции протеста рядом с военной авиабазой в Клайне Брогель, где, как считают активисты, может храниться американское ядерное оружие.
"Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем. Это был не обычный облет, а чёткая миссия по наблюдению Кляйне Брогель", - сказано в публикации.
По данным министра, военные использовали средство РЭБ против этих дронов, но оно не сработало.
"Полицейские вертолеты и машины преследовали беспилотники, но потеряли их, проехав много километров к северу. Расследование продолжается", - уточнил Франкен.
Ранее глава МО Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
