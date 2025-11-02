Над бельгийской военной базой заметили дроны

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, средство РЭБ не сработало, сообщил в соцсети Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, средство РЭБ не сработало, сообщил в соцсети X глава МО Бельгии Тео Франкен.

В 2019 году пацифистская организация Agir pour la Paix ("Действие ради мира") сообщала о проведении акции протеста рядом с военной авиабазой в Клайне Брогель, где, как считают активисты, может храниться американское ядерное оружие.

"Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем. Это был не обычный облет, а чёткая миссия по наблюдению Кляйне Брогель", - сказано в публикации.

По данным министра, военные использовали средство РЭБ против этих дронов, но оно не сработало.

"Полицейские вертолеты и машины преследовали беспилотники, но потеряли их, проехав много километров к северу. Расследование продолжается", - уточнил Франкен