Над бельгийской военной базой заметили дроны
Над бельгийской военной базой заметили дроны - РИА Новости, 02.11.2025
Над бельгийской военной базой заметили дроны
Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, средство РЭБ не сработало,... РИА Новости, 02.11.2025
Над бельгийской военной базой заметили дроны
Над бельгийской военной базой Кляйне Брогель заметили три дрона
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости.
Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, средство РЭБ не сработало, сообщил в соцсети X
глава МО Бельгии Тео Франкен.
В 2019 году пацифистская организация Agir pour la Paix ("Действие ради мира") сообщала о проведении акции протеста рядом с военной авиабазой в Клайне Брогель, где, как считают активисты, может храниться американское ядерное оружие.
"Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем. Это был не обычный облет, а чёткая миссия по наблюдению Кляйне Брогель", - сказано в публикации.
По данным министра, военные использовали средство РЭБ против этих дронов, но оно не сработало.
"Полицейские вертолеты и машины преследовали беспилотники, но потеряли их, проехав много километров к северу. Расследование продолжается", - уточнил Франкен
.
Ранее глава МО Бельгии
заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.