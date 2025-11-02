Рейтинг@Mail.ru
"Вбросы агентов": Семин высказался про слухи об интересе "ПСЖ" к Батракову
Футбол
 
19:28 02.11.2025
"Вбросы агентов": Семин высказался про слухи об интересе "ПСЖ" к Батракову
Алексей Батраков. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Информация об интересе французского "Пари Сен-Жермен" к футболисту московского "Локомотива" Алексею Батракову идет от агентских структур, поэтому не имеет смысла комментировать эти слухи, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и столичной команды Юрий Семин.
Ранее СМИ сообщили, что россиянин входит в сферу интересов действующего победителя Лиги чемпионов "ПСЖ". Батраков в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил десять мячей и возглавляет гонку бомбардиров.
"Информация об интересе "ПСЖ" к Алексею Батракову идет от агентов, поэтому я ее комментировать не могу. Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы. Я не могу комментировать эти вопросы, потому что это агентские вбросы", - сказал Семин.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Батраковым заинтересовались клубы из Испании и Италии
17 июля, 12:30
 
