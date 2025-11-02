Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:08 02.11.2025 (обновлено: 18:27 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/basketbolisty-2052531813.html
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T18:08:00+03:00
2025-11-02T18:27:00+03:00
баскетбол
спорт
уникс
нижний новгород
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906000980_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cadaf38339f59074f9cfe67aa0c66125.jpg
/20251101/tsska-2052428703.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906000980_173:0:2448:1706_1920x0_80_0_0_3dd2c5246bf0993f3d13ebc60bc2806a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уникс, нижний новгород, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, УНИКС, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС одержал седьмую победу в сезоне, обыграв "Нижний Новгород"

© Фото : Пресс-служба УНИКСаБаскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Пресс-служба УНИКСа
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Единая Лига ВТБ
02 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
Нижний Новгород
61 : 84
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде, закончилась поражением хозяев со счетом 61:84 (18:14, 10:21, 16:21, 17:28). Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, набравший 20 очков. Его партнер по команде Маркус Бингэм оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. В нижегородской команде по 15 результативных баллов набрали Айзея Вашингтон и Кирилл Попов.
УНИКС с семью победами в восьми матчах идет на втором месте в турнирной таблице, "Нижний Новгород" (1 победа) располагается на десятой позиции.
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ЦСКА разгромил "Локомотив-Кубань" с разницей в 40 очков в Единой лиге ВТБ
1 ноября, 21:27
 
БаскетболСпортУНИКСНижний НовгородЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала