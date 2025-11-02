Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:31 02.11.2025 (обновлено: 22:53 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/barselona-2052549870.html
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T22:31:00+03:00
2025-11-02T22:53:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
ферран торрес
маркус рэшфорд
ламин ямаль
эльче
барселона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052551097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_648c88d85739f7c801ff429d7e2b1252.jpg
/20251029/futbol-2051348586.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052551097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8512ba7c106da924cef63e9f24494d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат испании по футболу, ферран торрес, маркус рэшфорд, ламин ямаль, эльче, барселона
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Ферран Торрес, Маркус Рэшфорд, Ламин Ямаль, Эльче, Барселона
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании

Футболисты "Барселоны" одержали победу над "Эльче" в матче чемпионата Испании

© Getty Images / Soccrates ImagesЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Getty Images / Soccrates Images
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Эльче" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Ламин Ямаль (9-я минута), Ферран Торрес (11) и Маркус Рэшфорд (61). У "Эльче" отличился Рафаэль Мир (42).
Чемпионат Испании по футболу
02 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Барселона
3 : 1
Эльче
09‎’‎ • Ламин Ямаль
(Алехандро Бальде)
11‎’‎ • Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
61‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Фермин Лопес)
42‎’‎ • Рафа Мир
(Alvaro Nunez)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона", набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" (14 очков) располагается на девятой строчке.
В следующем туре "Барселона" 9 ноября сыграет в гостях с "Сельтой". 7 ноября "Эльче" примет "Реал Сосьедад".

Результаты других матчей:

Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Реал Сосьедад" обыграл "Негрейру" в Кубке Испании благодаря голу Захаряна
29 октября, 01:17
 
ФутболСпортЧемпионат Испании по футболуФерран ТорресМаркус РэшфордЛамин ЯмальЭльчеБарселона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала