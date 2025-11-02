https://ria.ru/20251102/barselona-2052549870.html
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании
Футболисты "Барселоны" одержали победу над "Эльче" в матче чемпионата Испании