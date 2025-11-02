Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ
Футбол
 
19:04 02.11.2025
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ
Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Максим Петров (9-я минута) и Сергей Пряхин (52). На 60-й минуте красную карточку получил нападающий гостей Георгий Мелкадзе.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Балтика
2 : 0
Ахмат
09‎’‎ • Максим Петров
(Брайан Хиль)
51‎’‎ • Сергей Пряхин
(Максим Петров)
Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и поднялась на четвертую строчку в таблице. "Ахмат" (16 очков) идет девятым. Клуб продлил серию без побед в чемпионате России и Кубке страны до шести матчей.
В следующем туре "Балтика" 9 ноября примет "Краснодар", команда Станислава Черчесова в тот же день сыграет дома с московским "Спартаком".
