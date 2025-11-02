https://ria.ru/20251102/baltika-2052536524.html
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ
Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T19:04:00+03:00
2025-11-02T19:04:00+03:00
2025-11-02T19:17:00+03:00
футбол
спорт
андрей талалаев
станислав черчесов
ахмат
балтика
сергей пряхин
максим петров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043386915_1:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_76824e40174635383c7b33f1a802debc.jpg
/20251031/tsska-2052204801.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043386915_320:0:2239:1439_1920x0_80_0_0_8bb6a0903a91293ce02f6453aaca1cf5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей талалаев, станислав черчесов, ахмат, балтика, сергей пряхин, максим петров, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Андрей Талалаев, Станислав Черчесов, Ахмат, Балтика, Сергей Пряхин, Максим Петров, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ