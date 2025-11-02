https://ria.ru/20251102/avtomobilist-torpedo-smotret-onlayn-2052483296.html
"Автомобилист" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
"Автомобилист" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Автомобилист" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 2 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T13:35:00+03:00
2025-11-02T13:35:00+03:00
2025-11-02T13:35:00+03:00
хоккей
торпедо
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012484834_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_67a86c4f3974b067f5bff69d9a92faeb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012484834_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5b9f82cc4dfa5bb21d4718827fb0a5d2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торпедо, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Торпедо, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей