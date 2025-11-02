https://ria.ru/20251102/armenija-2052523816.html
В Армении в ДТП с автобусом пострадали около 20 человек
В Армении в ДТП с автобусом пострадали около 20 человек
Около 20 человек пострадали в воскресенье в результате ДТП с автобусом в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 02.11.2025
