В Армении в ДТП с автобусом пострадали около 20 человек
16:48 02.11.2025
В Армении в ДТП с автобусом пострадали около 20 человек
В Армении в ДТП с автобусом пострадали около 20 человек
Около 20 человек пострадали в воскресенье в результате ДТП с автобусом в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 02.11.2025
В Армении в ДТП с автобусом пострадали около 20 человек

В ДТП с автобусом на севере Армении пострадало 18 человек

ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Около 20 человек пострадали в воскресенье в результате ДТП с автобусом в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Второго ноября примерно в 15.05 (14.05 мск) на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что у монастырского комплекса Агарцин (в 110 километрах от Еревана) опрокинулся автобус. По предварительным данным, пострадали 18 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место ДТП направлены отряды спасателей и сотрудники патрульной службы полиции.
О состоянии пострадавших не сообщается.
