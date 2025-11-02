Анохин: 8 работников культуры привлекли в муниципалитеты Смоленской области

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восемь новых сотрудников приступили к работе в домах культуры, музеях, библиотеках, школах искусств муниципальных образований Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он добавил, что данные сотрудники трудоустроены в учреждения по итогам конкурсного отбора программы "Земский работник культуры". Это часть национального проекта "Семья".
«
"Основная цель — привлечь кадры в организации сферы культуры в сельские населенные пункты, поселки, города с численностью населения до 50 тысяч человек", — написал Анохин в своем канале в MAX.
Кроме того, победители программы получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Профессионалы будут работать в Ельнинском, Ершичском, Новодугинском, Кардымовском, Смоленском, Глинковском, Руднянском муниципальных округах.
"Мы уделяем особое внимание поддержке работников социальной сферы. Для учителей, врачей, работников культуры и спорта предусмотрены различные меры поддержки. Главам муниципальных образований ставлю задачу оказывать необходимую помощь и заботиться о профессионалах, которые приезжают трудиться в их муниципальные образования", — написал Анохин.