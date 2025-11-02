"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хабаровский "Амур" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
02 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
04:01 • Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Кирилл Петков)
22:36 • Матвей Заседа
(Виктор Балдаев, Кирилл Слепец)
56:05 • Илья Талалуев
(Олег Ли, Никита Евсеев)
14:02 • Даниил Гутик
39:33 • Егор Петухов
(Даниил Гутик, Георгий Солянников)
Встреча, которая прошла в воскресенье в Хабаровске, закончилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). У победителей отличились Ярослав Лихачев (5-я минута), Матвей Заседа (23) и Илья Талалуев (57). Авторами голов гостей стали Даниил Гутик (15) и Егор Петухов (40).
Главный тренер "Амура" Александр Гальченюк пропустил матч из-за острой вирусной инфекции. Его обязанности исполнял Александр Андриевский.
"Амур" впервые с 2023 года обыграл "Адмирал" в Хабаровске, до этого команда терпела поражения от владивостокцев в четырех домашних матчах подряд.
"Амур" прервал пятиматчевую серию поражений и с 19 очками идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, где потерпевший седьмое поражение "Адмирал" (16 очков) располагается на десятой позиции.
В следующем матче хабаровчане 5 ноября примут омский "Авангард", а владивостокская команда в тот же день на своем льду сыграет с магнитогорским "Металлургом".
