Рейтинг@Mail.ru
"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:02 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/amur-2052494658.html
"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ
"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ
Хабаровский "Амур" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T13:02:00+03:00
2025-11-02T13:02:00+03:00
хоккей
матвей заседа
илья талалуев
егор петухов
амур
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
/20251101/dinamo-2052430774.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
матвей заседа, илья талалуев, егор петухов, амур, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Матвей Заседа, Илья Талалуев, Егор Петухов, Амур, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ

"Амур" со счетом 3:2 обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хабаровский "Амур" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
Амур
3 : 2
Адмирал
04:01 • Ярослав Лихачев
(Игнат Коротких, Кирилл Петков)
22:36 • Матвей Заседа
(Виктор Балдаев, Кирилл Слепец)
56:05 • Илья Талалуев
(Олег Ли, Никита Евсеев)
14:02 • Даниил Гутик
(Семен Кошелев, Егор Петухов)
39:33 • Егор Петухов
(Даниил Гутик, Георгий Солянников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в воскресенье в Хабаровске, закончилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). У победителей отличились Ярослав Лихачев (5-я минута), Матвей Заседа (23) и Илья Талалуев (57). Авторами голов гостей стали Даниил Гутик (15) и Егор Петухов (40).
Главный тренер "Амура" Александр Гальченюк пропустил матч из-за острой вирусной инфекции. Его обязанности исполнял Александр Андриевский.
"Амур" впервые с 2023 года обыграл "Адмирал" в Хабаровске, до этого команда терпела поражения от владивостокцев в четырех домашних матчах подряд.
"Амур" прервал пятиматчевую серию поражений и с 19 очками идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, где потерпевший седьмое поражение "Адмирал" (16 очков) располагается на десятой позиции.
В следующем матче хабаровчане 5 ноября примут омский "Авангард", а владивостокская команда в тот же день на своем льду сыграет с магнитогорским "Металлургом".
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ
1 ноября, 21:48
 
ХоккейМатвей ЗаседаИлья ТалалуевЕгор ПетуховАмурАдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала