Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:08 01.11.2025 (обновлено: 21:12 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/zenit-2052426238.html
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ
Петербургский "Зенит" обыгрывает столичный "Локомотив" после первого тайма матча 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T21:08:00+03:00
2025-11-01T21:12:00+03:00
футбол
спорт
педро
зенит
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052426099_0:34:2891:1660_1920x0_80_0_0_c9f76d10e5098a784da5e4a431bb8a65.jpg
/20251101/dinamo-2052411010.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052426099_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_1f6fd9be28a84d7706e105c686402270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, педро, зенит, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Педро, Зенит, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ

"Зенит" обыгрывает "Локомотив" со счетом 1:0 после первого тайма матча РПЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПедро и Вильмар Барриос
Педро и Вильмар Барриос - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыгрывает столичный "Локомотив" после первого тайма матча 14-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Зенит
2 : 0
Локомотив
09‎’‎ • Педро
(Максим Глушенков)
90‎’‎ • Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча проходит в субботу в Санкт-Петербурге, "Зенит" ведет в счете 1:0. На 9-й минуте мяч забил нападающий "сине-бело-голубых" Педро.
Перед началом встречи "Локомотив" (27 очков) занимал третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Зенит" (26) шел строчкой ниже.
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Динамо" Карпина потеряло очки в четвертом матче РПЛ подряд
1 ноября, 19:47
 
ФутболСпортПедроЗенитЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала