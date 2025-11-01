https://ria.ru/20251101/zenit-2052426238.html
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ
Петербургский "Зенит" обыгрывает столичный "Локомотив" после первого тайма матча 14-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
педро
зенит
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ
"Зенит" обыгрывает "Локомотив" со счетом 1:0 после первого тайма матча РПЛ