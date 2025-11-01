МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского уничтожить политических противников на Украине стали настолько очевидны, что даже западные СМИ больше не могут их скрыть, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
Так он отреагировал на статью Politico о том, что Банковая использует правовые санкции, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков.
"Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)", — заявил Прауд.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.