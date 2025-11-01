Рейтинг@Mail.ru
"Они забеспокоились". В Британии резко отреагировали на новость о Зеленском
16:27 01.11.2025 (обновлено: 17:47 01.11.2025)
"Они забеспокоились". В Британии резко отреагировали на новость о Зеленском
"Они забеспокоились". В Британии резко отреагировали на новость о Зеленском
в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
"Они забеспокоились". В Британии резко отреагировали на новость о Зеленском

Прауд: западные СМИ больше не могут скрывать политические интриги Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского уничтожить политических противников на Украине стали настолько очевидны, что даже западные СМИ больше не могут их скрыть, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
Так он отреагировал на статью Politico о том, что Банковая использует правовые санкции, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Германии сообщили Зеленскому плохие новости из-за скандала на Украине
15:10
"Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)", — заявил Прауд.
Вчера газета Politico сообщила, что путем ареста бывшего главы государственной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого Зеленский пытается найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезной проблемой
03:47
 
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
 
 
