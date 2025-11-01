Рейтинг@Mail.ru
Захарян вновь получил травму
Футбол
 
22:38 01.11.2025 (обновлено: 22:39 01.11.2025)
Захарян вновь получил травму
Захарян вновь получил травму
"Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, обыграл "Атлетик" из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
/20251029/zaharjan-2051452927.html
спорт, арсен захарян, гонсалу гедеш, браис мендес, реал сосьедад, атлетик (бильбао), эльче, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Гонсалу Гедеш, Браис Мендес, Реал Сосьедад, Атлетик (Бильбао), Эльче, Чемпионат Испании по футболу
Захарян вновь получил травму

Футболист "Реал Сосьедад" Захарян получил травму в матче против "Атлетика"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, обыграл "Атлетик" из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
01 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Реал Сосьедад
3 : 2
Атлетик Бильбао
38‎’‎ • Браис Мендес
47‎’‎ • Гонсалу Гедеш
(Браис Мендес)
90‎’‎ • Jon Gorrotxategi
(Микель Ойарсабаль)
42‎’‎ • Горка Гурусета
(Андони Горосабель)
79‎’‎ • Роберт Наварро
Календарь Турнирная таблица История встреч
Баскское дерби, прошедшее в субботу в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 3:2. В составе "Реал Сосьедад" мячи забили Браис Мендес (38-я минута), Гонсалу Гедеш (47) и Хон Горрочатеги (90+2). У "Атлетика" голы на свой счет записали Горка Гурусета (42) и Роберт Наварро (79).
Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив получившего травму Андера Барренечеа. На 67-й минуте россиянин отправил мяч в ворота соперников, однако его гол был отменен из-за офсайда у одноклубника. На 78-й минуте Захарян сел на газон и не смог продолжить игру. Ему потребовалась обратная замена, он хромая покинул поле в сопровождении врача. Из-за травм полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25.
"Реал Сосьедад" (12 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" (14) идет восьмым.
В 12-м туре "Реал Сосьедад" в гостях сыграет с "Эльче" 7 ноября, а "Атлетик" примет "Овьедо" 9 ноября.
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна
29 октября, 12:44
 
ФутболСпортАрсен ЗахарянГонсалу ГедешБраис МендесРеал СосьедадАтлетик (Бильбао)ЭльчеЧемпионат Испании по футболу
 
