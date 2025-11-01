Захарян вновь получил травму

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, обыграл "Атлетик" из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
01 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
38’ • Браис Мендес
47’ • Гонсалу Гедеш
(Браис Мендес)
90’ • Jon Gorrotxategi
42’ • Горка Гурусета
79’ • Роберт Наварро
Баскское дерби, прошедшее в субботу в Сан-Себастьяне, завершилось со счетом 3:2. В составе "Реал Сосьедад" мячи забили Браис Мендес (38-я минута), Гонсалу Гедеш (47) и Хон Горрочатеги (90+2). У "Атлетика" голы на свой счет записали Горка Гурусета (42) и Роберт Наварро (79).
Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив получившего травму Андера Барренечеа. На 67-й минуте россиянин отправил мяч в ворота соперников, однако его гол был отменен из-за офсайда у одноклубника. На 78-й минуте Захарян сел на газон и не смог продолжить игру. Ему потребовалась обратная замена, он хромая покинул поле в сопровождении врача. Из-за травм полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25.
