Захарова рассказала, кто виноват в эпидемии наркотиков в США

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны, а не за её пределами, источник и причина этой заразы существует не в Каракасе, а в самом Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил ранее, что американские вооруженные силы нанесли три точечных удара по судам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана , в результате чего были ликвидированы 14 человек, еще один выжил и был передан мексиканским властям. По словам Хегсета, операции проходили в международных водах и направлены против "признанных террористических организаций, занимающихся наркоторговлей".

"Официально сформулированная цель – антинаркотическая миссия. Об этом на днях заявил военный министр США Пит Хегсет... Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США – в самих США... Источник и причина этой заразы – не в Каракасе , она в Вашингтоне", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию у северного побережья Южной Америки

Она уточнила, что согласно установленной демократами системе здравоохранения в США, врачи, связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурные обезболивающие того или иного вида – опиоиды – подсаживая нацию на легальные наркотики.

Более того, система выстроена так, что у пациента нет средств на дорогое для среднего американца лечение, а вот, например, на рецептурные сильнодействующие обезболивающие Викодин или Оксикодон средства всегда найдутся, подчеркнула она.

"Фактически вся американская нация за исключением её сверхбогатой прослойки – наркозависимые, которые предпочитают облегчить страдание очередной порцией обезбола вместо реальных процедур... Американская госсистема построена так, что все другие наркотические вещества постепенно легализуются. Каннабис в США разрешён в половине штатов, декриминализован в 31-м. На региональном уровне демократические власти в США продолжают выступать за легализацию наркотиков, несмотря на рост смертей", - отметила Захарова.

Лос-Анджелеса и По её словам, если Пентагон хочет бороться с наркотиками, то нужно начинать с улиц Сан-Франциско Нью-Йорка , а лучше – с лоббистов и крупных фармокологических компаний.

"Кстати, марихуаной на улицах Нью-Йорка пахнет не только по вечерам, а начиная с 6 утра. И это не в даунтауне, а… везде", - обратила внимание Захарова.

Военно-морской флот Мексики сообщил во вторник, что по запросу США проводит поисково-спасательную операцию в Тихом океане на расстоянии более 400 морских миль к юго-западу от Акапулько с участием океанского патрульного корабля и самолета морского патрулирования. Объявление прозвучало после того, как Вашингтон нанес новые удары в этой акватории.