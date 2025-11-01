Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, кто виноват в эпидемии наркотиков в США - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/zakharova-2052429944.html
Захарова рассказала, кто виноват в эпидемии наркотиков в США
Захарова рассказала, кто виноват в эпидемии наркотиков в США - РИА Новости, 01.11.2025
Захарова рассказала, кто виноват в эпидемии наркотиков в США
Корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны, а не за её пределами, источник и причина этой заразы существует не в Каракасе, а в самом... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T21:42:00+03:00
2025-11-01T21:42:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
тихий океан
мария захарова
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251031/ssha-2052123668.html
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052211075.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048267537.html
сша
вашингтон (штат)
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), тихий океан, мария захарова, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Тихий океан, Мария Захарова, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Захарова рассказала, кто виноват в эпидемии наркотиков в США

Корень бед с наркотиками в США - в самих США, а не за рубежом, заявила Захарова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны, а не за её пределами, источник и причина этой заразы существует не в Каракасе, а в самом Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил ранее, что американские вооруженные силы нанесли три точечных удара по судам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана, в результате чего были ликвидированы 14 человек, еще один выжил и был передан мексиканским властям. По словам Хегсета, операции проходили в международных водах и направлены против "признанных террористических организаций, занимающихся наркоторговлей".
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США могут вскоре ударить по объектам в Венесуэле, пишут СМИ
Вчера, 16:12
"Официально сформулированная цель – антинаркотическая миссия. Об этом на днях заявил военный министр США Пит Хегсет... Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США – в самих США... Источник и причина этой заразы – не в Каракасе, она в Вашингтоне", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию у северного побережья Южной Америки.
Она уточнила, что согласно установленной демократами системе здравоохранения в США, врачи, связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурные обезболивающие того или иного вида – опиоиды – подсаживая нацию на легальные наркотики.
Более того, система выстроена так, что у пациента нет средств на дорогое для среднего американца лечение, а вот, например, на рецептурные сильнодействующие обезболивающие Викодин или Оксикодон средства всегда найдутся, подчеркнула она.
"Фактически вся американская нация за исключением её сверхбогатой прослойки – наркозависимые, которые предпочитают облегчить страдание очередной порцией обезбола вместо реальных процедур... Американская госсистема построена так, что все другие наркотические вещества постепенно легализуются. Каннабис в США разрешён в половине штатов, декриминализован в 31-м. На региональном уровне демократические власти в США продолжают выступать за легализацию наркотиков, несмотря на рост смертей", - отметила Захарова.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета
Вчера, 22:01
По её словам, если Пентагон хочет бороться с наркотиками, то нужно начинать с улиц Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, а лучше – с лоббистов и крупных фармокологических компаний.
"Кстати, марихуаной на улицах Нью-Йорка пахнет не только по вечерам, а начиная с 6 утра. И это не в даунтауне, а… везде", - обратила внимание Захарова.
Военно-морской флот Мексики сообщил во вторник, что по запросу США проводит поисково-спасательную операцию в Тихом океане на расстоянии более 400 морских миль к юго-западу от Акапулько с участием океанского патрульного корабля и самолета морского патрулирования. Объявление прозвучало после того, как Вашингтон нанес новые удары в этой акватории.
В последние недели Вашингтон неоднократно применял вооруженные силы против катеров в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали осуждение со стороны ряда стран региона, включая Венесуэлу и Колумбию, заявивших о нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.
Удар по судну рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США вновь нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики
14 октября, 21:07
 
В миреСШАВашингтон (штат)Тихий океанМария ЗахароваПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала