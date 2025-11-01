Захарова обвинила Запад в спонсорстве терроризма

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад, некогда заявлявший о борьбе с терроризмом, сегодня сам стал спонсором террористического киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Одно из ярчайших проявлений терроризма - использование силы, вооружений для ударов по гражданскому населению... Посмотрите, что происходит сейчас: образована на западные деньги международная разветвлённая структура, которая называется киевский режим", - сказала она журналистам.