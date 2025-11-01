https://ria.ru/20251101/zakharova-2052401954.html
Захарова обвинила Запад в спонсорстве терроризма
Захарова обвинила Запад в спонсорстве терроризма
Запад, некогда заявлявший о борьбе с терроризмом, сегодня сам стал спонсором террористического киевского режима, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад, некогда заявлявший о борьбе с терроризмом, сегодня сам стал спонсором террористического киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
Телеканал Euronews ранее сообщил, что Евросоюз, если не примет решение по использованию замороженных активов РФ
для помощи Украине
до конца этого года, может в качестве промежуточного решения одобрить кредит Киеву
на срок в шесть месяцев и продолжить обсуждать вопрос активов.
На полях международного научно-туристического форума "Открой Атом", комментируя эту идею, Захарова
указала, что Запад некогда сам заявлял о борьбе с международным терроризмом и обвинял другие государства в поддержке террористов.
"Одно из ярчайших проявлений терроризма - использование силы, вооружений для ударов по гражданскому населению... Посмотрите, что происходит сейчас: образована на западные деньги международная разветвлённая структура, которая называется киевский режим", - сказала она журналистам.