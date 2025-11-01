https://ria.ru/20251101/yugra-2052431230.html
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Газпром-Югру" в матче чемпионата России
Новосибирский "Локомотив" обыграл ханты-мансийскую "Газпром-Югру" в матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" обыграл ханты-мансийскую "Газпром-Югру" в матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:22, 25:23) в пользу хозяев.
"Локомотив
" с четырьмя победами в четырех турах возглавляет турнирную таблицу. "Газпром-Югра
" с одной победой при трех поражениях располагается на 13-й строчке.
В пятом туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Динамо-ЛО
" из Ленинградской области 7 ноября, на следующий день "Газпром-Югра" примет белгородское "Белогорье
".
Результаты других матчей дня:
"Динамо-Урал" (Уфа) – "Белогорье" (Белгород) – 0-3 (23:25, 18:25, 17:25);
"Факел
Ямал" (Новый Уренгой) – "Горький" (Нижний Новгород) - 3-0 (26:24, 25:19, 25:18);
МГТУ (Москва) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – 1-3 (29:27, 23:25, 15:25, 19:25).