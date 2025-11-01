Рейтинг@Mail.ru
16:09 01.11.2025 (обновлено: 16:10 01.11.2025)
Письма Великого князя Сергея Александровича впервые показали на выставке
Письма Великого князя Сергея Александровича впервые показали на выставке
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Письма Великого князя Сергея Александровича впервые представили на выставке в Музее Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Августейший хозяин Москвы" создана фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке департамента культуры города Москвы к 120-летию памяти Великого Князя Сергея Александровича. Выставка работает до 4 ноября в Музее Москвы.
Как рассказала журналистам научный руководитель и куратор выставки "Августейший хозяин Москвы", кандидат исторических наук, глава Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, письма Великого Князя Сергея Александровича из собрания Фонда ЕСПО экспонируются впервые.
"Мне кажется, наша выставка, наши чтения, на которых сегодня прозвучат исключительно интересные доклады об экспонатах выставки, об основных направлениях политики государя-императора Александра III, что тоже важно, про государство Николая II, о возвышении Москвы, о первопрестольной столице, которая поднялась на совершенно новый уровень. Вот все эти темы, они непосредственно касаются нашего будущего", - рассказала Громова в ходе Всероссийской научной конференции "ХХVIII Елисаветинско-Сергиевские чтения", приуроченной к выставке.
Обращение к участникам конференции направил мэр Москвы Сергей Собянин. "Убежден, что ваш форум станет яркой страницей духовно-просветительской программы о великом князе Сергее Александровиче и великой княгине Елизавете Федоровне, реализуемой с большой душой фондом Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Желаю вам, дорогие друзья, плодотворного общения и новых успехов", - говорится в приветственном слове Собянина.
Приветственное слово участникам конференции также поступило от министра культуры РФ Ольги Любимовой. "Конференция - одно из центральных событий просветительской программы проекта. Она позволяет расширить диалог профессионального сообщества, укрепить интерес к Императорскому дому Романовых и его вкладу в становление России. Желаю участникам конференции плодотворной работы и насыщенных дискуссий", - отметила в сообщении Любимова.
В свою очередь руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, посетивший конференцию, подчеркнул значимость выставки для города, для горожан, особенно для молодого поколения, потому что она рассказывает о заложившихся основах для сегодняшнего современного города. "Это очень хорошая просветительско-образовательная выставка. За этот небольшой период, - хотелось бы, чтобы она была продлена на большее время, - уже пришло 12 тысяч посетителей. Я знаю, что в субботу Анна Витальевна лично проводит экскурсии, образовательные экскурсы для любого пришедшего на выставку. Это дает прям хорошую экспертизу и оценку того, что представлено на выставке", - сказал Фурсин журналистам.
МоскваРоссияСергей СобянинОльга ЛюбимоваАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)Елисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМузей Москвы
 
 
