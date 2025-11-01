Рейтинг@Mail.ru
01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 01.11.2025
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине - РИА Новости, 01.11.2025
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине
Западные страны своими действиями могут окончательно погубить Украину, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 01.11.2025
украина
киев
сша
россия
в мире, украина, киев, сша, дэниел дэвис, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине

Дэвис заявил, что Запад рискует подписать Украине смертный приговор

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные страны своими действиями могут окончательно погубить Украину, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Западные лидеры игнорируют кадровый кризис в рядах ВСУ и рискуют полным крахом Киева. Вы можете подписать смертный приговор Украине, продолжая поддерживать войну, в которой она никогда не сможет победить", — написал он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Орбан набросился на Туска из-за Украины
14:58
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне спецоперации на Украине. Он также добавил, что Киеву, с учетом потерь, лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Во Франции пришли в ярость от заявлений Каллас об Украине
19:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДэниел ДэвисВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
