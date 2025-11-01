https://ria.ru/20251101/vsu-2052412646.html
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине - РИА Новости, 01.11.2025
"Можете подписать". В США выступили с предупреждением об Украине
Западные страны своими действиями могут окончательно погубить Украину, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 01.11.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Дэвис заявил, что Запад рискует подписать Украине смертный приговор