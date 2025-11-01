https://ria.ru/20251101/vsu-2052356289.html
ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, рассказал пленный боевик
Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска, рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска