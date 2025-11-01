Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, рассказал пленный боевик
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 01.11.2025
ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, рассказал пленный боевик
ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, рассказал пленный боевик
Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска, рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ. РИА Новости, 01.11.2025
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, рассказал пленный боевик

Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска

© РИА Новости/Минобороны РоссииУкраинский военный, сдавшийся в плен в Красноармейске
Украинский военный, сдавшийся в плен в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости/Минобороны России
Украинский военный, сдавшийся в плен в Красноармейске. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска, рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ.
Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ​. Вячеслав Кревенко и Станислав Ткаченко рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
"Я уже понял, что менять нас не будут. Другие тоже хотели замену. Там "трёхсотых" (раненых - ред). уже не меняли. Уже понятно было, что "трёхсотых" они не меняют", - сказал Кревенко.
Вячеслав Кревенко об обстановке в окружении - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Сдавшийся в плен украинский военный предложил следовать его примеру
16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
