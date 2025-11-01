ВСУ атаковали зернохранилище в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удары по энергообъектам, снабжающим четыре округа Херсонской области, а также по зернохранилищу, в большинстве населенных пунктов свет уже есть, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

« "Враг атаковал беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение Каланчакского, Чаплинского, Скадовского и Алешкинского округов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале

Без света временно оставались около 45 тысяч человек в 87 населённых пунктах. "Сейчас подача электричества в большинстве населенных пунктах восстановлена, ремонтные работы продолжаются", - подчеркнул губернатор.