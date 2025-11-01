Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали зернохранилище в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/vsu-2052325152.html
ВСУ атаковали зернохранилище в Херсонской области
ВСУ атаковали зернохранилище в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2025
ВСУ атаковали зернохранилище в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по энергообъектам, снабжающим четыре округа Херсонской области, а также по зернохранилищу, в большинстве населенных пунктов свет уже есть,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:54:00+03:00
2025-11-01T14:54:00+03:00
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали зернохранилище в Херсонской области

ВСУ атаковали энергообъекты и зернохранилище в Херсонской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удары по энергообъектам, снабжающим четыре округа Херсонской области, а также по зернохранилищу, в большинстве населенных пунктов свет уже есть, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Враг атаковал беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение Каланчакского, Чаплинского, Скадовского и Алешкинского округов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Без света временно оставались около 45 тысяч человек в 87 населённых пунктах. "Сейчас подача электричества в большинстве населенных пунктах восстановлена, ремонтные работы продолжаются", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, "в селе Ровное Генического округа вследствие обстрела загорелось зернохранилище". Пожар потушен, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала