ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.