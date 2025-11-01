https://ria.ru/20251101/vsu-2052293048.html
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 01.11.2025
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска
Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США в районе... РИА Новости, 01.11.2025
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска
