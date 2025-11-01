ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отбили семь атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ со стороны Гришино, сообщило в субботу Минобороны РФ.