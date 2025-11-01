МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отбили семь атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ со стороны Гришино, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать в кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.