https://ria.ru/20251101/vladivostok-2052243932.html
Комплексное развитие территории проведут на двух улицах Владивостока
Комплексное развитие территории проведут на двух улицах Владивостока - РИА Новости, 01.11.2025
Комплексное развитие территории проведут на двух улицах Владивостока
Комплексное развитие территории (КРТ), в том числе строительство парков и детских садов, планируется провести на двух улицах Владивостока, сообщает... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T07:33:00+03:00
2025-11-01T07:33:00+03:00
2025-11-01T07:33:00+03:00
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970325189_0:169:3341:2048_1920x0_80_0_0_4fb594dfd538e5f8c949db0ecadfb383.jpg
https://ria.ru/20251031/vladivostok-2051992523.html
https://ria.ru/20251029/trassa-2051395495.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970325189_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f5cf535996eb422416a784ddb32eb7fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток
Комплексное развитие территории проведут на двух улицах Владивостока
На улицах Тунгусская и Юмашева во Владивостоке проведут КРТ
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ), в том числе строительство парков и детских садов, планируется провести на двух улицах Владивостока, сообщает правительство Приморья.
"Комплексное развитие территории обеспечат для жителей улиц Тунгусская и Юмашева во Владивостоке
. Проект на Тунгусской предусматривает развитие транспортной и социальной инфраструктур жилого квартала. Здесь будут построены комбинированный блок – школа на 300 мест и детсад на 130 мест, многоуровневый надземный паркинг и надземный пешеходный мост через улицу Шилкинская, капитальный ремонт улиц Тунгусская и Братская", - говорится в сообщении.
Также в рамках проекта специалисты проведут благоустройство территории, организуют прогулочные зоны, построят детские и спортивные площадки. Свыше 200 жителей Тунгусской получат новое жилье по проекту расселения ветхого и аварийного фонда.
На улице Юмашева планируется строительство детского сада, благоустройство входной группы парка Минный городок и трамвайного кольца. Здесь также обновят трамвайные пути и построят современный фермерский рынок.
В рамках проекта застройщик должен перечислить 30 миллионов рублей в бюджет Владивостока, они пойдут на развитие образовательной инфраструктуры города.
Ранее власти Приморья сообщали, что на благоустройство региона в 2026 году будет выделено 1,9 миллиарда рублей. Около 2,4 миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию инженерной инфраструктуры, 476 миллионов - на капремонт.