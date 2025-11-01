Рейтинг@Mail.ru
07:33 01.11.2025
Комплексное развитие территории проведут на двух улицах Владивостока
Комплексное развитие территории проведут на двух улицах Владивостока
Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ), в том числе строительство парков и детских садов, планируется провести на двух улицах Владивостока, сообщает правительство Приморья.
"Комплексное развитие территории обеспечат для жителей улиц Тунгусская и Юмашева во Владивостоке. Проект на Тунгусской предусматривает развитие транспортной и социальной инфраструктур жилого квартала. Здесь будут построены комбинированный блок – школа на 300 мест и детсад на 130 мест, многоуровневый надземный паркинг и надземный пешеходный мост через улицу Шилкинская, капитальный ремонт улиц Тунгусская и Братская", - говорится в сообщении.
Также в рамках проекта специалисты проведут благоустройство территории, организуют прогулочные зоны, построят детские и спортивные площадки. Свыше 200 жителей Тунгусской получат новое жилье по проекту расселения ветхого и аварийного фонда.
На улице Юмашева планируется строительство детского сада, благоустройство входной группы парка Минный городок и трамвайного кольца. Здесь также обновят трамвайные пути и построят современный фермерский рынок.
В рамках проекта застройщик должен перечислить 30 миллионов рублей в бюджет Владивостока, они пойдут на развитие образовательной инфраструктуры города.
Ранее власти Приморья сообщали, что на благоустройство региона в 2026 году будет выделено 1,9 миллиарда рублей. Около 2,4 миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию инженерной инфраструктуры, 476 миллионов - на капремонт.
