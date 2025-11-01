Комплексное развитие территории проведут на двух улицах Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ), в том числе строительство парков и детских садов, планируется провести на двух улицах Владивостока, сообщает правительство Приморья.

"Комплексное развитие территории обеспечат для жителей улиц Тунгусская и Юмашева во Владивостоке . Проект на Тунгусской предусматривает развитие транспортной и социальной инфраструктур жилого квартала. Здесь будут построены комбинированный блок – школа на 300 мест и детсад на 130 мест, многоуровневый надземный паркинг и надземный пешеходный мост через улицу Шилкинская, капитальный ремонт улиц Тунгусская и Братская", - говорится в сообщении.

Также в рамках проекта специалисты проведут благоустройство территории, организуют прогулочные зоны, построят детские и спортивные площадки. Свыше 200 жителей Тунгусской получат новое жилье по проекту расселения ветхого и аварийного фонда.

На улице Юмашева планируется строительство детского сада, благоустройство входной группы парка Минный городок и трамвайного кольца. Здесь также обновят трамвайные пути и построят современный фермерский рынок.

В рамках проекта застройщик должен перечислить 30 миллионов рублей в бюджет Владивостока, они пойдут на развитие образовательной инфраструктуры города.