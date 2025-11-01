Соблазняла и покоряла: как прошел дебют Валиевой в самой взрослой роли

Камила Валиева поразила зрителей в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро", показав неожиданный образ. РИА Новости Спорт рассказывает, как звезда российского фигурного катания выступила в самой взрослой роли.

От милой девочки к соблазнительнице

Валиева - постоянная участница ледовых спектаклей Навки. Раньше это, в основном, были сказки, где ее образ максимально понятен. "Спящая красавица", "Аленький цветочек" - милая девочка, грезящая о первой любви. "Камила совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками", - признавалась Навка РИА Новости три года назад после дебюта 16-летней еще Валиевой в роли Настеньки в "Аленьком цветочке".

Сейчас Валиевой 19, и с ее взрослением добавляются и новые роли в спектаклях Навки, открывающий артистический талант фигуристки каждый раз с новой стороны. Это и загадочная Богиня в "Истории любви Шехерезады", и мятущаяся Одарка в "Вечерах на хуторе", и жутковатая Крысиная королева в "Щелкунчике". Впрочем, умение перевоплощаться на льду Камила демонстрировала еще в юниорском возрасте, начиная с программы "Девочка на шаре", где она сыграла ожившую героиню картины Пикассо. "Такой талант рождается раз в сто лет", - сказала в прошлом году Навка, и это трудно назвать преувеличением.

И все же до роли соблазнительницы Одиллии в "Лебедином озере" Валиевой надо было дорасти. Более многогранного произведения - а именно на бессмертное творение Чайковского ориентировалась Навка в постановке, несмотря на многочисленные вкрапления современной музыки и вольный пересказ сюжета - в отечественном балете, наверное, нет. Чтобы без наигранности передать масштаб роли, ее драматизм и даже трагизм, надо иметь жизненный опыт.

Наверное, он у Камилы уже есть. Речь, конечно же, об олимпийском скандале почти уже четырехлетней давности, который кардинально изменил всю ее жизнь. Ей пришлось еще до достижения совершеннолетия узнать, что такое крушение всех надежд. И принять, что в жизни любые слащавые слова, которыми обволакивают тебя "доброжелатели", могут оказаться отравленными.

Была неотразима

В "Лебедином озере" Камила задействована, в отличие от той же "Шехерезады", по полной, исполняя по несколько коротких и произвольных программ, если проводить аналогию со спортом.

Валиева поставила перед собой цель вернуться в спорт, о чем заявила ровно год назад. С тех пор она прибавляет практически с каждым выступлением в шоу. Конечно, по ледовым спектаклям судить трудно о ее готовности возобновить карьеру. Но выглядит Камила просто прекрасно. И те три прыжка - тройные тулупы и двойной аксель, которые она исполнила на премьере "Лебединого озера" со своим участием, получились великолепно. Новый тренер Валиевой Светлана Соколовская, присутствовавшая в зале, наверняка была довольна.

Что касается эмоций - их Камила передавать умеет превосходно. И все же чувствовалось, что в первой половине спектакля она была немножко зажата. В один из моментов Виктория Синицина - Одетта даже слегка поймала за руку свою злейшую соперницу по сюжету - когда Валиева, как показалось, чуть споткнулась. Но полет под куполом арены в конце первого действия словно вселил в Камилу невероятное раскрепощение. Во втором отделении она была неотразима. Сцену соблазнения Зигфрида - Никиты Кацалапова - Камила отыграла потрясающе, заставив зрителей физически почувствовать ее энергию обольщения.

Синицина и Кацалапов тоже готовы вернуться

Хорош был Повилас Ванагас - живой эталон ледового танцора. Никита Кацалапов - невероятный по мощности мотор всего спектакля. Зигфрид в его исполнении, такое ощущение, вообще не уходил со льда и приковывал к себе не только сестер-лебедей, но и взгляды всех зрителей. А в мастерстве он, чемпион мира, кажется, прибавил еще. Как и Синицина. Если бы они возобновили карьеру, то сейчас все внимание было к ним, а не к Гийому Сизерону с новой партнершей.

Но пока российские фигуристы не могут выступать на международной арене, нам остается наслаждаться их катанием на родном льду - в том числе и в шоу. Впрочем, уже совсем скоро - в конце декабря - Валиева получит возможность участвовать и в соревнованиях. Срок ее дисквалификации закончится. А тренироваться Камила может уже сейчас.