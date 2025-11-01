Рейтинг@Mail.ru
Почти 3,5 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:15 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/vaktsinatsiya-2052271030.html
Почти 3,5 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Почти 3,5 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2025
Почти 3,5 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья уже вакцинировались от гриппа с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:15:00+03:00
2025-11-01T11:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
грипп
вакцинация
прививки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_75a2d61a4aecaa88cf789a3414f2ecdd.jpg
https://ria.ru/20251014/dispanserizatsiya-2048129464.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_d927b4f4bc4e96b50236ba658d601d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), грипп, вакцинация, прививки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Грипп, Вакцинация, Прививки
Почти 3,5 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье

Забелин: порядка 3,5 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья уже вакцинировались от гриппа с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Традиционно осенью возрастает заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию от гриппа. В настоящий момент прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 3,5 миллиона человек", - рассказал Забелин, слова которого приводит пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
14 октября, 11:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ГриппВакцинацияПрививки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала