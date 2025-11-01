https://ria.ru/20251101/vaktsinatsiya-2052271030.html
Почти 3,5 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья уже вакцинировались от гриппа с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Традиционно осенью возрастает заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию от гриппа. В настоящий момент прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 3,5 миллиона человек", - рассказал Забелин, слова которого приводит пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.