Почти 3,5 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 3,5 миллиона жителей Подмосковья уже вакцинировались от гриппа с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.

"Традиционно осенью возрастает заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию от гриппа. В настоящий момент прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 3,5 миллиона человек", - рассказал Забелин, слова которого приводит пресс-служба минздрава региона.