МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Представители крупных бразильских банд "Красная команда" и "Первая столичная команда" едут на Украину за получением навыков ведения боевых действий и доступом к западному оружию, говорится в статье исследователя аргентинского Национального совета научных и технических исследований Даниэля Керсффельда, опубликованной в газете Представители крупных бразильских банд "Красная команда" и "Первая столичная команда" едут на Украину за получением навыков ведения боевых действий и доступом к западному оружию, говорится в статье исследователя аргентинского Национального совета научных и технических исследований Даниэля Керсффельда, опубликованной в газете Página 12

« "Разрозненные группы, как из рядов "Красной команды", так и конкурирующей с ней банды "Первая столичная команда", внедрились на украинские поля сражений, чтобы получить не только доступ к самому современному оружию, поставляемому западными державами, но и возможность отработать новые тактики ведения высокоинтенсивных боевых действий", - пишет Керсффельд.

Он отмечает, что масштабные потери личного состава ВСУ в течение 2025 года спровоцировали рост числа латиноамериканцев, воюющих на украинской стороне, и, в первую очередь, колумбийцев, ранее воевавших за повстанцев или в составе парамилитарных формирований.

"Набор бразильских наркоторговцев на Украину , по всей видимости, на первом этапе осуществлялся при посредничестве колумбийских наемников", - сообщается в публикации.

По словам автора, за счет участия в боевых действиях на Украине представители латиноамериканского наркобизнеса обучаются применению БПЛА, гранатометов, тяжелых пулеметов и даже зенитной артиллерии. Керсффельд отмечает, что именно "Красная команда" стала первой латиноамериканской ОПГ, использовавшей дроны в качестве наступательных вооружений.

"По имеющимся оценкам, в настоящее время число бразильцев, воюющих в Украине, колеблется от 200 до 250 наемников. Их основной мотивацией является техническая подготовка по использованию нового вооружения для последующего применения и использования в Бразилии", - сообщает автор статьи.

Он указывает на то, что возращение на родину бразильских наемников с Украины является "бомбой замедленного действия", поскольку они имеют не только боевой опыт, но и контакты с европейскими наркогруппировками и структурами, занятыми в сфере незаконного оборота оружия, "распространившимися из-за бесконтрольных поставок Киеву военных ресурсов всех видов".

При этом Керсффельд отмечает, что проведенная в конце октября полицейская операция против "Красной команды" в Рио-де-Жанейро показала, что эта преступная группировка обладает огневой мощью и способностью к быстрому реагированию, а Украина в настоящее время является "лучшей школой для преступных организаций".

Во вторник, 28 октября, полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысячи полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики Колумбии в рядах ВСУ обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.