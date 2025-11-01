Рейтинг@Mail.ru
Россия ввела санкции против экс-главы "Запорожстали"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 01.11.2025
Россия ввела санкции против экс-главы "Запорожстали"
специальная военная операция на украине
в мире
россия
львов
львовская область
владимир зеленский
михаил мишустин
россия
львов
львовская область
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ ввело экономические санкции в отношении экс-главы "Запорожстали", бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы, соответствующее постановление было опубликовано в субботу.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года.
"Дополнить пунктом следующего содержания: Шурма Ростислав Игоревич (Шурма Ростислав Игорович), дата рождения - 17 сентября 1983 года, место рождения - город Львов, Львовская область, Украинская ССР, СССР", - сообщается в документе.
Россия включила в санкционный список Марченко и Соболева
Вчера, 22:39
 
