Россия ввела санкции против экс-главы "Запорожстали"
Россия ввела санкции против экс-главы "Запорожстали" - РИА Новости, 01.11.2025
Россия ввела санкции против экс-главы "Запорожстали"
Правительство РФ ввело экономические санкции в отношении экс-главы "Запорожстали", бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы, соответствующее РИА Новости, 01.11.2025
